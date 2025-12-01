На Украине вернули паспорт экс-вице-премьеру Алексею Чернышову

Высший антикоррупционный суд Украины вернул паспорт бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, проходящему по делу о коррупции в энергетической сфере. Об этом сообщает издание «Новости.LIVE».
18 ноября суд избрал Чернышову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 1,2 млн долларов. Позднее за него внесли залог. Рассматривая апелляцию, ВАКС принял решение вернуть ему паспорт.
На заседании Чернышов заявил, что считает назначенную меру пресечения чрезмерной. «Подозрение основывается исключительно на разговорах каких-то лиц между собой… Это совершенно недостаточно для того, чтобы объявлять человеку подозрение. И тем более для того, чтобы бросать за решетку, одевать браслеты, а также назначать максимальные залоги. Мы всё же живем в правовом государстве… мы будем продолжать нашу борьбу», — приводит его слова издание.
