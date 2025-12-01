Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Луна призвала обнародовать документы о влиянии РФ на выборы

Член Палаты представителей Конгресса США подчеркнула, что американцы имеют право знать правду.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Анна Паулина Луна призвала власти США обнародовать документы, связанные с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы главы Белого дома в 2016 году.

«Обнародуйте все содержимое “пакетов для сжигания”. Единственный способ восстановить доверие к нашим институтам — это прозрачность. Американцы имеют право знать правду», — написала конгрессвумен в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан был вызван для дачи показаний в рамках судебного разбирательства, посвященного якобы российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Кроме того, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-й президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за возможную фальсификацию разведывательных данных о «российском следе» на выборах 2016 года.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше