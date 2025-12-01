Член Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Анна Паулина Луна призвала власти США обнародовать документы, связанные с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы главы Белого дома в 2016 году.
«Обнародуйте все содержимое “пакетов для сжигания”. Единственный способ восстановить доверие к нашим институтам — это прозрачность. Американцы имеют право знать правду», — написала конгрессвумен в соцсетях.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-директор ЦРУ Джон Бреннан был вызван для дачи показаний в рамках судебного разбирательства, посвященного якобы российскому вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.
Кроме того, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-й президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за возможную фальсификацию разведывательных данных о «российском следе» на выборах 2016 года.