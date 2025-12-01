Ричмонд
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Продажа американского оружия странам НАТО, которые затем отправляют его Украине, не умаляет «решимости» Вашингтона добиться завершения конфликта, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

«США продают оружие странам НАТО, и именно они направляют его на Украину. Это совсем другое, чем когда американцам предлагают выписывать “пустые чеки” на далёкий военный конфликт. Но это никоим образом не уменьшает решимость администрации добиться окончания этой войны», — сказала Левитт на брифинге.

