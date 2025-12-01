В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО

«США продают оружие странам НАТО, и именно они направляют его на Украину. Это совсем другое, чем когда американцам предлагают выписывать “пустые чеки” на далёкий военный конфликт. Но это никоим образом не уменьшает решимость администрации добиться окончания этой войны», — сказала Левитт на брифинге.
