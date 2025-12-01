Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посетил пункт управления СВО

Президент России Владимир Путин лично проинспектировал один из передовых пунктов управления спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин посетил пункт управления СВО.

Президент России Владимир Путин лично проинспектировал один из передовых пунктов управления спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вечером 30 ноября Владимир Владимирович посетил один из пунктов управления СВО. Генерал армии Валерий Герасимов доложил об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту ТАСС.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше