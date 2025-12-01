Путин посетил пункт управления СВО

«Вечером 30 ноября Владимир Владимирович посетил один из пунктов управления СВО. Генерал армии Валерий Герасимов доложил об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту ТАСС.