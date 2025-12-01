Белый дом: мирный план США по Украине серьезно доработали

Украина дала согласие на мирный план, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, сообщал телеканал CBS News со ссылкой на собственный источник. По данным собеседника телеканала, речь идет не о безоговорочном одобрении: Киев принял документ с рядом оговорок, в связи с чем отдельные положения плана, по его словам, нуждаются в доработке. В то же время, как передает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, близких к президенту Владимиру Зеленскому, Киев согласился на ограничение численности вооруженных сил уровнем в 800 тысяч военнослужащих.