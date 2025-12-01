Ричмонд
Путин выслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Президент ознакомился с ситуацией на направлениях, где сообщили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где заслушал доклады о ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, главе государства доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет данных о возможном пребывании бывшего президента Сирии Башара Асада в России. Отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул, что не может предоставить какую-либо информацию по этой теме.

