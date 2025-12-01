Путин выслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления СВО, где заслушал доклады о ситуации на фронте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, главе государства доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска.
