Песков: Путин посетил один из пунктов управления СВО

Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления специальной военной операцией вечером в минувшее воскресенье, 30 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Путин в ходе посещения командного пункта объединенной группировки войск получил доклады об освобождении российской армией Красноармейска и Волчанска. Они были представлены начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Также президент заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области и о результатах наступательных действий армии на других направлениях в зоне спецоперации.
Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ возле Волчанска в Харьковской области.