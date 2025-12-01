Трамп решил сохранить деньги налогоплательщиков в США.
Президент США Дональд Трамп прекратил помогать Киеву из-за скандала с коррупцией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Трамп прекратил бесконечную помощь [Киеву]. Он уверен, что деньгами американских налогоплательщиков злоупотребляли», — сказала Левитт, комментируя скандал с коррупцией на Украине.
Президент России Владимир Путин сообщал, что на данный момент не существует полноценного проекта мирного договора по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, речь идет лишь о перечне вопросов, вынесенных на обсуждение. Глава государства отметил, что ряд положений мирного плана, подготовленного Вашингтоном, еще предстоит детально проработать. По имеющимся данным, США продолжают формировать собственный план урегулирования: если первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, то сейчас их количество сокращено до 19. При этом окончательный объем и содержание предложений пока не зафиксированы.
В Кремле подчеркивают, что настроены на переговорный процесс, однако указывают, что содержательное обсуждение предложенного Соединенными Штатами текста с российской стороной в настоящий момент не ведется. Москва уже неоднократно публично подтверждала свою готовность к мирным переговорам.