Премьер Молдовы обсудил проблемы беженцев с представителями ООН

ООН продолжит оказывать Молдове финансовую и консультационную помощь в приеме беженцев с Украины.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Молдове продолжит оказывать поддержку правительству в управлении потоком беженцев, находящихся в стране. Об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Александра Мунтяну с представителем УВКБ ООН Анн-Мари Дойчландер.

Официальные лица обсудили поддержку, оказываемую прибывающим в Молдову людям и пути содействия их социальной интеграции.

Мунтяну выразил благодарность УВКБ ООН за оказанную Молдове поддержку в эффективном управлении большим потоком беженцев с Украины, предоставлении для этого финансовой помощи и экспертизы. Премьер подчеркнул, что правительство создает необходимые условия в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда для социальной интеграции беженцев.

В свою очередь Дойчландер заверила, что организация продолжит оказывать поддержку властям республики:

«Мы поможем вам разработать устойчивые решения для людей, которые решили остаться здесь, уделяя особое внимание уязвимым группам. Мы — голос беженцев, вместе с местными властями мы работаем над созданием для них лучших условий», — заявила она.

Как сообщили в правительстве, с 2022 года через Молдову прошли около 1,9 миллиона украинских беженцев, более 130 тысяч из которых решили остаться в стране, при этом более 20 тысяч из них — дети дошкольного или школьного возраста.

