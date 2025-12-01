Песков: Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска

Официальный представитель Кремля сообщил, что вечером 30 ноября Путин посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады о действиях ВС России. Президенту доложили о ходе ликвидации группировки киевского режима, которая была окружена в районе Красноармейско-Димитровской агломерации и об обстановке в Красноармейске после его освобождения.