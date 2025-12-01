Президенту России Владимиру Путину была доложена информация о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что на данный момент в населенном пункте идут активные уличные бои между ВС РФ и украинскими вооруженными формированиями. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем, и все действия российских войск координируются с учетом безопасности гражданского населения.
Ранее российские войска находились на подступах к Гуляйполю, где завязались столкновения с подразделениями ВСУ. В эфире радио KP.RU председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что на тот момент в город заходили только отдельные группы, которые действовали активнее, чем прежде.