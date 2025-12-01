Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполя

Ранее российские войска находились на подступах к Гуляйполю, где завязались столкновения с подразделениями ВСУ. В эфире радио KP.RU председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что на тот момент в город заходили только отдельные группы, которые действовали активнее, чем прежде.