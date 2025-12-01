Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме заявили об «оптимистичной» оценке шансов на сделку с Украиной

Пресс-секретарь администрации Трампа отметила, что Вашингтон рассчитывает на возможность достижения договорённостей с Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Дональда Трампа «очень оптимистично» оценивает перспективы достижения сделки с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передаёт корреспондент AFP Дени Кемп.

Ранее сообщалось, что, по данным AFP, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта с Россией идут тяжело: участники продолжают искать приемлемые формулировки и решения. Источник в украинской делегации отметил, что разговоры остаются конструктивными, а их цель — выработать конкретный результат и определить темы для дальнейших контактов между Вашингтоном и Москвой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше