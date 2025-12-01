В Белом доме заявили об «оптимистичной» оценке шансов на сделку с Украиной

Ранее сообщалось, что, по данным AFP, переговоры США и Украины по урегулированию конфликта с Россией идут тяжело: участники продолжают искать приемлемые формулировки и решения. Источник в украинской делегации отметил, что разговоры остаются конструктивными, а их цель — выработать конкретный результат и определить темы для дальнейших контактов между Вашингтоном и Москвой.