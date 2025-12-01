Путин распорядился снабдить бойцов СВО всем необходимым на зимний период

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить бойцов специальной военной операции на Украине всем необходимым на зимний период. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Верховный главнокомандующий поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — сообщил он.
Песков рассказал, что Путин также поблагодарил командующих и личный состав группировок российских войск за успешные действия в зоне СВО.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Также президента России проинформировали о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, где ВС РФ ведут уличные бои с боевиками ВСУ.