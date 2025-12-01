Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин распорядился снабдить бойцов СВО всем необходимым на зимний период

Владимир Путин заслушал доклады и поблагодарил российских военнослужащих за успешные действия в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить бойцов специальной военной операции на Украине всем необходимым на зимний период. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Верховный главнокомандующий поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступающий зимний период», — сообщил он.

Песков рассказал, что Путин также поблагодарил командующих и личный состав группировок российских войск за успешные действия в зоне СВО.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Также президента России проинформировали о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области, где ВС РФ ведут уличные бои с боевиками ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше