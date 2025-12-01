Ричмонд
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Источник: Reuters

«Я думаю, что администрация настроена крайне оптимистично», — сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, как близко США находятся к возможному соглашению в свете визита Уиткоффа.

