Трамп считает, что на Украине злоупотребляли полученными от США деньгами

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что власти Украины злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков, которые Вашингтон направлял Киеву. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Reuters

«Послушайте, я думаю, президент достаточно ясно дал понять, когда он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной и что он не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны», — сказала она, когда ее попросили прокомментировать отношение американской администрации к громким коррупционным расследованиям на Украине.

«Соединенные Штаты продают НАТО оружие, которое потом отправляется на Украину. Это совершенно иная ситуация по сравнению с тем, когда американский народ выписывает незаполненные чеки на ведение войны в очень далекой стране. Это не ослабляет решимость администрации положить конец этой войне, но, по-моему, это иллюстрирует стремление президента всегда ставить американский народ и американских налогоплательщиков на первое место», — добавила Ливитт.

