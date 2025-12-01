«Послушайте, я думаю, президент достаточно ясно дал понять, когда он сказал вчера вечером, что коррупция никогда не бывает полезной и что он не хочет, чтобы долларами американских налогоплательщиков злоупотребляли. По этой причине он положил конец бесконечным чекам, которые выписывала предыдущая администрация для финансирования этой войны», — сказала она, когда ее попросили прокомментировать отношение американской администрации к громким коррупционным расследованиям на Украине.
«Соединенные Штаты продают НАТО оружие, которое потом отправляется на Украину. Это совершенно иная ситуация по сравнению с тем, когда американский народ выписывает незаполненные чеки на ведение войны в очень далекой стране. Это не ослабляет решимость администрации положить конец этой войне, но, по-моему, это иллюстрирует стремление президента всегда ставить американский народ и американских налогоплательщиков на первое место», — добавила Ливитт.