Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

На прошлой неделе Владимир Путин говорил о ситуации на южном участке фронта и отметил, что оборона ВСУ под Запорожьем может «просесть». Он объяснил это тем, что российские группировки заходят на укрепрайон сразу с двух сторон, создавая серьёзное давление на противника. Тогда президент предположил, что на этом направлении может произойти перелом.