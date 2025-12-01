Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первым докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он сообщил президенту, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.
Командующие группировками «Центр» и «Восток» — Валерий Солодчук и Андрей Иванаев — добавили оперативные детали, описав обстановку в зоне ответственности своих войск. По словам Пескова, Путин работал на пункте управления до позднего вечера, уточняя отдельные моменты и сверяя картину по разным направлениям.
На прошлой неделе Владимир Путин говорил о ситуации на южном участке фронта и отметил, что оборона ВСУ под Запорожьем может «просесть». Он объяснил это тем, что российские группировки заходят на укрепрайон сразу с двух сторон, создавая серьёзное давление на противника. Тогда президент предположил, что на этом направлении может произойти перелом.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.