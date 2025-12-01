Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заслушал доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября появился на одном из пунктов управления Объединённой группировки войск. Глава государства запросил подробный разбор ситуации на ключевых направлениях и лично выслушал военное руководство.

Источник: Life.ru

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, первым докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он сообщил президенту, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.

Командующие группировками «Центр» и «Восток» — Валерий Солодчук и Андрей Иванаев — добавили оперативные детали, описав обстановку в зоне ответственности своих войск. По словам Пескова, Путин работал на пункте управления до позднего вечера, уточняя отдельные моменты и сверяя картину по разным направлениям.

На прошлой неделе Владимир Путин говорил о ситуации на южном участке фронта и отметил, что оборона ВСУ под Запорожьем может «просесть». Он объяснил это тем, что российские группировки заходят на укрепрайон сразу с двух сторон, создавая серьёзное давление на противника. Тогда президент предположил, что на этом направлении может произойти перелом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше