Бывший главком ВСУ Залужный намекнул на возвращение на Украину

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул на возможное возвращение на родину. Об этом свидетельствует его пост в социальной сети.
Залужный опубликовал фотографию с женой на фоне новогодней елки, сопроводив снимок фразой: «Дома лучше». На заднем плане снимка заметен кофейный автомат с надписью на украинском языке. Публикация может быть намеком на возвращение Залужного в Киев.
Ранее западные СМИ писали, что Залужного рассматривают в качестве возможной замены Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала. Посол Украины близок к уровню популярности киевского главаря, хотя пока его не опережает.
На Западе рост авторитета Залужного связали с руководством обороной Украины в начале конфликта. Отмечается, что рейтинги Зеленского падают из-за коррупционного скандала и неудач на линии соприкосновения.