Вольфович прибыл во Вьетнам для переговоров, будет затронута и экономическая сфера

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович начал рабочий визит в Ханой (Вьетнам). Такая информация озвучена в эфире телеканала «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Во Вьетнаме Александр Вольфович по поручению главы государства затронет и экономическую сферу. Интерес белорусского бизнеса к этой стране колоссальный, как и вьетнамского — к Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил $245 млн. Не самый большой показатель. Но контакты есть и есть желание их укреплять», — отметили в эфире телеканала.
Беларусь и Вьетнам осуществляют двусторонние поставки. Экспорт — это белорусская молочка, говядина, грузовики и др. Импорт — морепродукты, натуральный каучук, обувь и кофе.
Во Вьетнаме развит аграрный сектор, а значит важна и белорусская техника. О тракторах «Беларус» здесь знают не понаслышке.
Кроме того, развивается и сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.
Ранее, 30 ноября, в Стамбуле состоялась рабочая встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с заместителем государственного секретаря Совета национальной безопасности Турции Мустафой Саманджи. В традиционно дружественном ключе стороны обсудили профильные двусторонние вопросы, военно-политическую ситуацию в регионе и мире в целом. Отдельное внимание уделено развитию взаимодействия между секретариатами советов безопасности Беларуси и Турции. На переговорах были достигнуты договоренности о дальнейших контактах. -0-