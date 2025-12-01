Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфович прибыл во Вьетнам для переговоров, будет затронута и экономическая сфера

«Во Вьетнаме Александр Вольфович по поручению главы государства затронет и экономическую сферу. Интерес белорусского бизнеса к этой стране колоссальный, как и вьетнамского — к Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил $245 млн. Не самый большой показатель. Но контакты есть и есть желание их укреплять», — отметили в эфире телеканала.

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович начал рабочий визит в Ханой (Вьетнам). Такая информация озвучена в эфире телеканала «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.

«Во Вьетнаме Александр Вольфович по поручению главы государства затронет и экономическую сферу. Интерес белорусского бизнеса к этой стране колоссальный, как и вьетнамского — к Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил $245 млн. Не самый большой показатель. Но контакты есть и есть желание их укреплять», — отметили в эфире телеканала.

Беларусь и Вьетнам осуществляют двусторонние поставки. Экспорт — это белорусская молочка, говядина, грузовики и др. Импорт — морепродукты, натуральный каучук, обувь и кофе.

Во Вьетнаме развит аграрный сектор, а значит важна и белорусская техника. О тракторах «Беларус» здесь знают не понаслышке.

Кроме того, развивается и сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.

Ранее, 30 ноября, в Стамбуле состоялась рабочая встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с заместителем государственного секретаря Совета национальной безопасности Турции Мустафой Саманджи. В традиционно дружественном ключе стороны обсудили профильные двусторонние вопросы, военно-политическую ситуацию в регионе и мире в целом. Отдельное внимание уделено развитию взаимодействия между секретариатами советов безопасности Беларуси и Турции. На переговорах были достигнуты договоренности о дальнейших контактах. -0-