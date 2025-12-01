Вольфович прибыл во Вьетнам для переговоров, будет затронута и экономическая сфера

«Во Вьетнаме Александр Вольфович по поручению главы государства затронет и экономическую сферу. Интерес белорусского бизнеса к этой стране колоссальный, как и вьетнамского — к Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил $245 млн. Не самый большой показатель. Но контакты есть и есть желание их укреплять», — отметили в эфире телеканала.