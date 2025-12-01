Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине

ООН, 1 дек — РИА Новости. Постпред председательствующей в СБ ООН в декабре миссии Словении Самуэль Збогар сообщил, что планируется заседание Совета по Украине.

Источник: Reuters

Словения 1 декабря заняла пост председателя СБ ООН на месяц, сменив на этом посту Сьерра-Леоне.

«В любом случае, состоится заседание по Украине, так или иначе», — сказал Збогар в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что заседания возможны в связи с вероятным мирным соглашением или, в его отсутствие, по продолжению конфликта.

При этом Збогар в качестве председателя Совбеза выразил готовность поддержать возможные договоренности.

«Конечно, мы всегда готовы включить этот вопрос в повестку дня Совета для подтверждения соглашения… Возможно, это произойдет не в декабре. Я бы не ожидал, что все пойдет так быстро. Но, конечно, если это произойдет, мы полностью открыты для работы над этим», — добавил словенский дипломат.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше