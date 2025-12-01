СБ ООН в декабре планирует заседание по Украине

Словения 1 декабря заняла пост председателя СБ ООН на месяц, сменив на этом посту Сьерра-Леоне.
«В любом случае, состоится заседание по Украине, так или иначе», — сказал Збогар в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что заседания возможны в связи с вероятным мирным соглашением или, в его отсутствие, по продолжению конфликта.
При этом Збогар в качестве председателя Совбеза выразил готовность поддержать возможные договоренности.
«Конечно, мы всегда готовы включить этот вопрос в повестку дня Совета для подтверждения соглашения… Возможно, это произойдет не в декабре. Я бы не ожидал, что все пойдет так быстро. Но, конечно, если это произойдет, мы полностью открыты для работы над этим», — добавил словенский дипломат.