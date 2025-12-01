Ричмонд
Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполе в Запорожье

В ходе рабочей поездки на один из пунктов управления Объединённой группировкой войск президенту РФ Владимиру Путину доложили о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев проинформировал верховного главнокомандующего о достигнутых результатах в ходе выполнения боевых задач на территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Согласно докладу, ВС РФ вышли к реке Гайчур, после чего подразделения 5-й общевойсковой армии приступили к операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время военнослужащие ведут уличные бои в северо-восточной части города.

Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

