Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.