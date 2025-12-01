Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев проинформировал верховного главнокомандующего о достигнутых результатах в ходе выполнения боевых задач на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
Согласно докладу, ВС РФ вышли к реке Гайчур, после чего подразделения 5-й общевойсковой армии приступили к операции по освобождению Гуляйполя. В настоящее время военнослужащие ведут уличные бои в северо-восточной части города.
Ранее штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Красноармейском и вошли в Гришино. К слову, противник уже давно не может похвастаться серьёзными успехами на фронте. Штурмовые войска ВСУ могут и вовсе расформировать из-за низкой эффективности.
