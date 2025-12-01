Ирак предложил США занять место «Лукойла» в разработке «Западной Курны 2»

Министерство нефти Ирака пригласило нефтяные компании США разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны — «Западная Курна 2» вместо попавшей под санкции российской компании «Лукойл», пишет РИА Новости.
Как заявили в иракском ведомстве, министерство направило ряду крупных компаний США прямые и эксклюзивные приглашения вступить в переговоры и представить предложения, чтобы «побороться за управление месторождением “Западная Курна 2”.
В ведомстве добавили, что передача управления месторождением какой-либо американской компании станет способствовать «обеспечению общих интересов и повышению стабильности мировых рынков». Кроме того, это «обеспечит непрерывность добычи иракской нефти и сохранение ее доли на рынке».
Ранее «Лукойл» сообщила о планах продать свои зарубежные активы. Это произошло на фоне введенных в отношении компании санкций.