Путин потребовал подготовить ВС РФ к зиме и обеспечить бойцов всем необходимым

Президент России Владимир Путин вечером 30 ноября приехал на один из пунктов управления Объединённой группировки войск. Глава государства поблагодарил командующих и бойцов за последние результаты в зоне СВО и сразу обозначил новую задачу — обеспечить подразделения всем, что нужно для зимы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о полном комплекте снабжения для работы в холодный период, включая экипировку и условия размещения.

Путин подчеркнул, что подготовка к зиме должна быть завершена без задержек, чтобы войска сохраняли темп боевых действий и устойчивость на всех участках фронта. Командующие, участвовавшие в совещании, доложили главе государства о текущей обстановке и представили планы на ближайшие недели.

Ранее Life.ru писал, что Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. В Кремле сообщили, что российские подразделения выполнили поставленные задачи, о чём перед верховным главнокомандующим отчитался глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

