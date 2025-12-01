Путин потребовал подготовить ВС РФ к зиме и обеспечить бойцов всем необходимым

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идёт о полном комплекте снабжения для работы в холодный период, включая экипировку и условия размещения.
Путин подчеркнул, что подготовка к зиме должна быть завершена без задержек, чтобы войска сохраняли темп боевых действий и устойчивость на всех участках фронта. Командующие, участвовавшие в совещании, доложили главе государства о текущей обстановке и представили планы на ближайшие недели.
Ранее Life.ru писал, что Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. В Кремле сообщили, что российские подразделения выполнили поставленные задачи, о чём перед верховным главнокомандующим отчитался глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
