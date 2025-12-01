МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации активов России

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европейского союза не хотят разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на сообщение главы МИД Бельгии Максима Прево.
«Лучший способ предоставить Украине ту быструю финансовую помощь, которая ей необходима, — взять обычный общеевропейский заем, а не рисковать, используя подход, который не обеспечивает ни требуемой юридической определенности, ни устранения системных финансовых рисков», — написал он в социальной сети X.
По словам Прево, европейские страны не желают проявлять солидарность в этом вопросе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 ноября отправила странам ЕС текст своего плана по экспроприации активов России в пользу Украины. В нем она перечислила и два альтернативных варианта финансовой поддержки Киева, который, по ее прогнозам, сможет столкнуться с большим финансовым разрывом в 2026—2027 годах.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас 1 декабря заявила, что ЕС потратил на Украину 187 млрд евро, и призвала к наращиванию финансирования, исходя из принципа, что чем больше средств будет направлено в страну, тем якобы сильнее она окажется за столом переговоров. -0-