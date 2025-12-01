МИД Бельгии призвал отказаться от экспроприации активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 ноября отправила странам ЕС текст своего плана по экспроприации активов России в пользу Украины. В нем она перечислила и два альтернативных варианта финансовой поддержки Киева, который, по ее прогнозам, сможет столкнуться с большим финансовым разрывом в 2026—2027 годах.