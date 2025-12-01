Ричмонд
ABC: переговоры США и Украины зашли в тупик из-за территориальных уступок

При этом сторонами был достигнут «дополнительный прогресс» в других областях.

Источник: Аргументы и факты

Прошедшие во Флориде переговоры американской и украинской делегаций зашли в тупик из-за территориальных уступок, передает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Киев «не готов уступить территорию». При этом госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров указали, что сторонами был достигнут «дополнительный прогресс» в других областях.

Также сообщается, что в ходе переговоров были затронуты вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы президента Украины. При этом признаков прорыва по самым сложным пунктам замечено не было, констатируют авторы статьи.

Ранее сегодня также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа «очень оптимистично» оценивает перспективы достижения сделки с Украиной.

