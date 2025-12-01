Судан предлагает стратегический плацдарм России: Москва может усилить присутствие в Африке

Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди суданских чиновников.
План в 25 страниц направлен в Москву. Издание пишет, что в нем идет речь о размещении до 300 российских военнослужащих и четырех военных кораблей в Порт-Судане или другом месте на Красном море. База получила бы стратегическое положение с видом на ключевые торговые пути.
Газета уточняет, что России также предложат доступ к горнодобывающим концессиям в Судане. Соглашение станет стратегическим преимуществом для Москвы и вызовет беспокойство в США. Поскольку Вашингтон стремится ограничить влияние России и Китая на африканские порты.
Ранее KP.RU писал, что проект по размещению российской военно-морской базы в Порт-Судане временно приостановлен. Посол РФ в Судане Андрей Черновол уточнил, что переговоры по этому вопросу завершились в 2020 году подписанием межгосударственного соглашения.