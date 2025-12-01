Обсуждение зашло в тупик: Киев отказался от уступок в территориальном вопросе на переговорах с США

США и Украина в ходе переговоров во Флориде не смогли прийти к единому мнению по вопросу территорий. Как сообщает телеканал ABC News, обсуждение зашло в тупик.
Ссылаясь на собственные источники, ABC утверждает, что украинская сторона не готова уступить территорию в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине. При этом телеканал подчеркнул, что госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров назвали контакты продуктивными. Они якобы внесли прогресс в обсуждение вопросов в других областях.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что вопросы признания Крыма, Донбасса и Новороссии должны стать предметом прямых переговоров между РФ и США. Глава государства подчеркнул, что обсуждение этого вопроса имеет стратегическое значение для урегулирования конфликта на Украине.
Путин неоднократно заявлял, что Крым, Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные Республики вошли в состав Российской Федерации и вопрос об их принадлежности не подлежит обсуждению.
Тем временем Вооруженные силы РФ активно продвигаются в зоне спецоперации на Украине, освобождая населенные пункты. Ранее Путину доложили об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.