Обсуждение зашло в тупик: Киев отказался от уступок в территориальном вопросе на переговорах с США

Ссылаясь на собственные источники, ABC утверждает, что украинская сторона не готова уступить территорию в рамках урегулирования вооруженного конфликта на Украине. При этом телеканал подчеркнул, что госсекретарь США Марко Рубио и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров назвали контакты продуктивными. Они якобы внесли прогресс в обсуждение вопросов в других областях.