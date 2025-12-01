Белый дом назвал причину остановки финансовой помощи Украине

Данное заявление было сделано в ходе брифинга для журналистов в контексте обсуждения отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и отношения администрации Трампа к коррупционным рискам в украинском руководстве. Левитт подчеркнула, что именно по этой причине Трамп положил конец практике беспрерывного выделения средств на поддержку Украины, сложившейся при предыдущей администрации.