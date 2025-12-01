Белый дом назвал причину остановки финансовой помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп прекратил «бесконечную» финансовую помощь Украине, руководствуясь убеждением в нецелевом использовании средств американских налогоплательщиков.
По словам Левитт, Трамп чётко обозначил свою позицию, заявив, что коррупция никогда не приносит пользы, и выразил нежелание финансировать деятельность, связанную с её проявлениями.
Данное заявление было сделано в ходе брифинга для журналистов в контексте обсуждения отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и отношения администрации Трампа к коррупционным рискам в украинском руководстве. Левитт подчеркнула, что именно по этой причине Трамп положил конец практике беспрерывного выделения средств на поддержку Украины, сложившейся при предыдущей администрации.
Ранее Трамп дал оценку новым властям Сирии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.