России предложили разместить стратегический порт в Красном море

Правительство Судана предложило Российской Федерации разместить военно-морскую базу на своей территории, в районе Порт-Судана. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных суданских чиновников, в случае заключения соглашения российская сторона получит право на 25-летний срок разместить в порту до четырёх кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками, а также дислоцировать до 300 военнослужащих.
По информации издания, предложение было направлено Москве в октябре текущего года. Дополнительным условием сделки станет доступ России к месторождениям полезных ископаемых Судана. Размещение базы в Порт-Судане предоставит России стратегические преимущества для контроля над маршрутами через Суэцкий канал, который обеспечивает около 12% мирового торгового оборота. Публикация отмечает, что в настоящее время Россия испытывает дефицит незамерзающих портов для логистического обслуживания своего флота.
В обмен на эти условия Россия, как утверждают источники издания, предоставит Судану вооружение, включая системы противовоздушной обороны, по льготным ценам. Сделка, по оценкам, может осложнить отношения Судана с США и Евросоюзом, поскольку западные страны опасаются усиления влияния России и Китая в регионе Красного моря и их потенциальной способности блокировать ключевые морские пути.
