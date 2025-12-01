России предложили разместить стратегический порт в Красном море

По информации издания, предложение было направлено Москве в октябре текущего года. Дополнительным условием сделки станет доступ России к месторождениям полезных ископаемых Судана. Размещение базы в Порт-Судане предоставит России стратегические преимущества для контроля над маршрутами через Суэцкий канал, который обеспечивает около 12% мирового торгового оборота. Публикация отмечает, что в настоящее время Россия испытывает дефицит незамерзающих портов для логистического обслуживания своего флота.