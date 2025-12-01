Ричмонд
Фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах по Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе, достигнутом европейскими лидерами в ходе обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о значительном прогрессе, достигнутом европейскими лидерами в ходе обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

В своем сообщении в социальной сети X она отметила, что конструктивный диалог состоялся во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, где он провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими руководителями европейских стран.

Фон дер Ляйен сообщила, что разработанные предложения по мирному процессу планируется представить уже на текущей неделе.

Ранее Белый дом назвал причину остановки финансовой помощи Украине.

