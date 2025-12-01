Освобождение Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области наглядно показывают, что все попытки лидеров Европы накачать Украину оружием не имеют значения. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.
«Вот вам и весь ответ на все ваши “коалиции желающих”, препинания по ключевым вопросам, попытки выцыганить время… Писдильте себе дальше, а русский солдат берет города!», — написал журналист в телеграм-канале.
Коц добавил, что пока киевский главарь Владимир Зеленский пытался «освободить» Купянск в Харьковской области, ему уже пришлось столкнуться с «новой военно-информационной затрещиной».
Ранее KP.RU писал, что президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от боевиков ВСУ. Вечером 30 ноября глава государства посетил один из пунктов управления СВО, где получил информацию о ходе ликвидации окружённой группировки киевских войск.