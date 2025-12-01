Ричмонд
«Абсолютное безумие»: на Западе отреагировали на заявление адмирала НАТО об ударе по РФ

Журналист Фази осудил слова адмирала НАТО Драгоне об ударе по России.

Источник: Комсомольская правда

Журналист Томас Фази резко раскритиковал заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что Альянс якобы допускает возможность обсуждения упреждающего удара по России. Высказал своё мнение об этих словах он в социальной сети X.

«Абсолютное безумие», — отметил журналист.

Также журналист подчеркнул, что, по его мнению, Запад фактически уже участвует в ударах по территории России, поскольку действия Киева в этом направлении возможны лишь благодаря технической и логистической поддержке западных стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, по его словам, все страны Альянса теперь фактически находятся в положении прифронтовых государств в противостоянии с Россией.

Напомним, президент Владимир Путин 27 ноября отметил, что у России нет планов нападать на Европу и подобных намерений никогда не было. Он подчеркнул, что считает такие обвинения бессмысленными. Путин также добавил, что если европейские государства хотят успокоить своё население и подтвердить отсутствие угрозы со стороны Москвы, Россия готова это подтвердить.

