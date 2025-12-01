«Абсолютное безумие»: на Западе отреагировали на заявление адмирала НАТО об ударе по РФ

Напомним, президент Владимир Путин 27 ноября отметил, что у России нет планов нападать на Европу и подобных намерений никогда не было. Он подчеркнул, что считает такие обвинения бессмысленными. Путин также добавил, что если европейские государства хотят успокоить своё население и подтвердить отсутствие угрозы со стороны Москвы, Россия готова это подтвердить.