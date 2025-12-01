СМИ: США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде, не принесли прогресса по ключевому и наиболее сложному вопросу — территориальных уступок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.