Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: США и Украина на переговорах во Флориде зашли в тупик в вопросе территорий

ABC News отмечает, что на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы в Украине, однако признаков прорыва по самым сложным пунктам, включая территориальный вопрос, нет.

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры делегаций США и Украины, прошедшие во Флориде, не принесли прогресса по ключевому и наиболее сложному вопросу — территориальных уступок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC News.

Источник, ознакомленный с ходом переговоров, заявил, что Киев «не готов уступить территорию». При этом, указывает телеканал, госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвали встречу «продуктивной», отметив, что был достигнут «дополнительный прогресс» в других областях.

ABC News отмечает, что на встрече обсуждались вопросы гарантий безопасности, судьба замороженных российских активов и возможные выборы в Украине, однако признаков прорыва по самым сложным пунктам, включая территориальный вопрос, нет. -0-

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше