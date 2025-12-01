«Что касается группировок “Центр”, “Восток”, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил», — подчеркнул президент.
Путин: инициатива находится в руках ВС РФ на всей линии соприкосновения в СВО
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Инициатива в зоне спецоперации полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.