Белый дом прокомментировал новую схему поставок оружия на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левин заявила, что текущая модель поставок вооружений на Украину, при которой США продают оружие странам НАТО, а те уже направляют его Киеву, не снижает решимости администрации добиться прекращения конфликта.
По её словам, такая схема принципиально отличается от практики предоставления безвозмездной финансовой помощи, которую она назвала «выписыванием пустых чеков» на отдалённую войну.
Левин подчеркнула, что это не означает ослабления усилий Вашингтона по поиску мирного урегулирования.
Ранее Белый дом назвал причину остановки финансовой помощи Украине.
