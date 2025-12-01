Белый дом рассказал о серьезной доработке плана по Украине

Левин отказалась раскрывать конкретные детали, отметив, что их обсуждение остаётся в компетенции переговорных групп, но в целом охарактеризовала настроения как позитивные. Она также выразила уверенность, что текущее состояние переговоров позволяет рассчитывать на скорое достижение урегулирования.