Белый дом рассказал о серьезной доработке плана по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левин сообщила о значительной доработке американской стороной положений, касающихся разрешения конфликта на Украине.
По её словам, предложения были детально изложены в письменном виде и существенно усовершенствованы.
Левин отказалась раскрывать конкретные детали, отметив, что их обсуждение остаётся в компетенции переговорных групп, но в целом охарактеризовала настроения как позитивные. Она также выразила уверенность, что текущее состояние переговоров позволяет рассчитывать на скорое достижение урегулирования.
Ранее Белый дом прокомментировал новую схему поставок оружия на Украину.
