Путин назвал ситуацию на поле боя трагедией для украинского народа
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ в зоне спецоперации трагедией украинского народа, связанной с преступной политикой «вороватой хунты» Киева.