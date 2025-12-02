Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал ситуацию на поле боя трагедией для украинского народа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ в зоне спецоперации трагедией украинского народа, связанной с преступной политикой «вороватой хунты» Киева.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой “вороватой хунты”, которая захватила власть в Киеве», — указал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября.