Белый дом: спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию

Она отметила, что накануне Уиткофф провел переговоры с делегацией Украины во Флориде. «И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса.