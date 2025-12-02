В Болгарии полиция применила слезоточивый газ во время протестов

Ситуация обострилась около 21.30 (около 22.30 по минскому времени), во время шествия по улицам города, когда группа провокаторов с масками на лицах начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где находится офис политической партии «ДПС — Новое начало», поддерживающей правительство, бутылками и другими подручными предметами, обстреливать пиротехникой. Они также пытались атаковать здание, разбив двери и несколько окон, после чего полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников протеста. Столкновения в прямом эфире показал телеканал Bulgaria On Air.