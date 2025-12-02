Ричмонд
В Болгарии полиция применила слезоточивый газ во время протестов

В организованной оппозицией мирной акции в столице, по данным болгарских СМИ, принимают участие более 20 тыс. человек. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, они полностью заняли пространство между зданиями правительства, парламента и администрации президента.

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные протесты против бюджетной политики Болгарии вновь проходят в Софии и других городах страны. Столичная полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация обострилась около 21.30 (около 22.30 по минскому времени), во время шествия по улицам города, когда группа провокаторов с масками на лицах начала забрасывать полицейских, охранявших здание, где находится офис политической партии «ДПС — Новое начало», поддерживающей правительство, бутылками и другими подручными предметами, обстреливать пиротехникой. Они также пытались атаковать здание, разбив двери и несколько окон, после чего полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ, чтобы оттеснить участников протеста. Столкновения в прямом эфире показал телеканал Bulgaria On Air.

Участники протестов выражают недовольство государственным бюджетом на 2026 год, который находится на рассмотрении парламента страны. -0-