Путин заявил, что российские войска нужно обеспечить к зиме

«В рамках сегодняшних мероприятий рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки, а также обсудим наиболее актуальные вопросы обеспечения войск. Не будем забывать, что подходит зимний период, надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.