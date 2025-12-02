Ричмонд
Путин заявил, что российские войска нужно обеспечить к зиме

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ зимой должны быть обеспечены всем необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«В рамках сегодняшних мероприятий рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки, а также обсудим наиболее актуальные вопросы обеспечения войск. Не будем забывать, что подходит зимний период, надо это иметь в виду. Ребята должны быть обеспечены всем необходимым», — сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.