Запорожская область, 2 декабря.
В Запорожской области бои идут в Гуляйполе, а также у Степногорска. По информации канала «Архангел спецназа», бойцы 247-го полка ВС РФ окружили украинские подразделения в Степногорске. ВСУ здесь остались без снабжения. Вблизи этого города Киев использует иностранцев.
— Штурмовики под прикрытием тумана добрались до солнечной электростанции, что стало неожиданностью для сидевших там колумбийских наемников, — говорится в материла «Архангела спецназа».
Курская область, 2 декабря.
Киев наращивает количество подразделений беспилотной авиации вблизи Курской области. На Сумщине зафиксировано прибытие организации «Украинский легион». Российские уничтожают противника, приблизившегося к границе. Артиллеристы и дроны «Севера» ударили по позициям ВСУ в Павловке. Кроме того, отражены атаки 158-й бригады и 78 полка у Степового и Кондратовки.
Донецкая Народная Республика, 2 декабря.
Армия России освободила в Донецкой Народной Республике село Клиновое. Продвижение здесь в конечном итоге позволит нашим войскам отрезать боевиков ВСУ, засевших в Константиновке, от других населённых пунктов, в том числе Дружковки.
— Группировка «Юг» пытается вбить клин в стык подразделений ВСУ, обороняющих эти соседние города. Чтобы изолировать их друг от друга, необходимо перерезать трассу Н20. Контроль над Константиновкой и Дружковкой — открывает путь на Краматорск и Славянск с юга, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.
Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что прорыв к Клиновому стал возможен и из-за погодных условий, и из-за низкого морального духа во вражеских рядах.
ВС РФ освободили Красноармейск (Покровск). Об этом президенту России доложили в ходе его визита на один из пунктов управления Объединенной группировки войск. Бою продолжаются в Димитрове (Мирнограде), где противник оказался зажат в нескольких микрорайонах.
— ВСУшники, которые остаются в котле, из элитных подразделений — в основном либо идейные нацики, либо замешанные в военных преступлениях, что зачастую является одним и тем же. Поэтому они будут сопротивляться до последнего, понимая, что тёплого приёма не будет. Мирных жителей в Красноармейске и Димитрове не осталось в массовом количестве, — рассказал военкор Павел Кукушкин.
С нескольких направлений есть движение ВС РФ к Славянску. От ранее освобождённой Васюковки штурмовики продвигаются к Бондарному и Хромовке. Продолжается уничтожение противника в Свято-Покровском.
От них не скрыться: ударное начало новой недели от дроноводов войск беспилотных систем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Будущий президент Украины захотел ядерное оружие.
Экс-главком ВСУ и вероятный будущий президент Украины Валерий Залужный утверждает, что Киеву необходимо обзавестись ядерным оружием. На ряду с вступлением в НАТО он считает, что это могло бы быть надёжной гарантией безопасности. С такими требованиями не согласны в США.
— В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал критерию разумной реализуемости. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на территории Украины, по моему мнению, несостоятельны, — считает сенатор-республиканец Линдси Грэм.
В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Москва не допустит появление ядерного оружия у Украины. Наличие такого вооружения может повлечь за собой серьёзные последствия.
— Если страна, с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все — я хочу это подчеркнуть — именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом, — предупредил глава государства.
Переговоры зашли в тупик.
Владимир Зеленский оценил переговоры между представителями Киева и Вашингтона, прошедшие в Майями. Он считает, что встреча была конструктивной.
— Есть непростые вещи, по которым еще нужно поработать. Наши представители вернутся в Европу на днях, и после разговора с ними и полного доклада о развитии переговоров будем определяться с нашей активностью, — рассказал украинский диктатор.
Однако, все может быть не так радужно. Источник ABC News сообщил, что в переговорном процессе есть проблема. Киев не готов отвести войска с территории Донбасса, которая с 2022 года считается территорией России. В свою очередь Москва не собирается останавливать боевые действий, чего требует Украина и Европа.