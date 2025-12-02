Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герасимов сообщил об успехах российской армии в ноябре

В ходе ежемесячного доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничных районах Украины в ноябре.

В ходе ежемесячного доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничных районах Украины в ноябре.

По его словам, в рамках создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей под контроль российских войск перешли населенные пункты Синельников, Цегельное и Двуречанское.

Напомним, что по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вечером 30 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин побывал в штабе Объединенной группировки войск, где ему были представлены отчеты, в частности, об установлении контроля над Красноармейском в Донецкой Народной Республике и Волчанском в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше