Герасимов сообщил об успехах российской армии в ноябре

В ходе ежемесячного доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль трех населенных пунктов в приграничных районах Украины в ноябре.
По его словам, в рамках создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей под контроль российских войск перешли населенные пункты Синельников, Цегельное и Двуречанское.
Напомним, что по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вечером 30 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин побывал в штабе Объединенной группировки войск, где ему были представлены отчеты, в частности, об установлении контроля над Красноармейском в Донецкой Народной Республике и Волчанском в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад о начале освобождения Гуляйполя в Запорожской области.
