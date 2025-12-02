Герасимов сообщил об успехах российской армии в ноябре

Напомним, что по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вечером 30 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин побывал в штабе Объединенной группировки войск, где ему были представлены отчеты, в частности, об установлении контроля над Красноармейском в Донецкой Народной Республике и Волчанском в Харьковской области.