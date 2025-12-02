Ричмонд
ВС РФ развернули российский флаг на площади в центре Красноармейска

Военнослужащие группировки войск «Центр» развернули государственный флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны.

Источник: Life.ru

ВС РФ развернули российский флаг на площади Красноармейска. Видео © Telegram / Минобороны России.

«Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. На площади также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

