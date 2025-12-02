ВС РФ развернули российский флаг на площади в центре Красноармейска

ВС РФ развернули российский флаг на площади Красноармейска. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета. На площади также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Кроме этого, Герасимов представил обновлённые данные о продвижении на соседних участках, где продолжаются наступательные действия.
