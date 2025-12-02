Одновременно продолжаются уличные бои в Константиновке. По данным Генштаба, юго-восточные и восточные районы города уже перешли под контроль российских подразделений, что охватывает более 30% всех зданий.
Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск. Владимир Путин отметил, что объединённая группировка наращивает давление по всей линии фронта. Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперёд и берут под контроль ключевые населённые пункты.
