Герасимов: Штурмовики ВС РФ вошли в Красный Лиман и ведут бои в Константиновке

Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населённый пункт Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину. По его словам, бойцы ведут активные бои в юго-восточной и восточной частях города.

Источник: Life.ru

Одновременно продолжаются уличные бои в Константиновке. По данным Генштаба, юго-восточные и восточные районы города уже перешли под контроль российских подразделений, что охватывает более 30% всех зданий.

Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью в руках российских войск. Владимир Путин отметил, что объединённая группировка наращивает давление по всей линии фронта. Российские военнослужащие продолжают продвигаться вперёд и берут под контроль ключевые населённые пункты.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

