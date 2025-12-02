Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: инициатива находится в руках ВС РФ на всей линии соприкосновения в зоне СВО

«Что касается группировок “Центр”, “Восток”, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших Вооруженных сил», — подчеркнул президент.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива в зоне спецоперации полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск вечером 30 ноября, сообщает ТАСС.

«Что касается группировок “Центр”, “Восток”, то здесь, собственно, так же, как и на всей линии боевого соприкосновения, инициатива полностью находится в руках наших Вооруженных сил», — подчеркнул президент. -0-