Путин раскрыл детали новых успехов ВС РФ в зоне СВО

«В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населёнными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая ещё находится под контролем противника», — сказал глава РФ.
При этом Путин указал, что командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС РФ продолжат ведение активных аступательных действий с целью полного освобождения Донбасса.
Ранее Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские подразделения взяли под контроль Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области. А Минобороны показало кадры, как военнослужащие группировки войск «Центр» развернули государственный флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска.
