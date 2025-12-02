Ричмонд
Спецпосланник Трампа Уиткофф направляется в Россию

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что накануне Уиткофф провел переговоры с делегацией Украины во Флориде. «И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию», — сказала Ливитт.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф находится на пути в Россию. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

Она отметила, что накануне Уиткофф провел переговоры с делегацией Украины во Флориде. «И, конечно, в настоящее время спецпосланник Уиткофф направляется в Россию», — сказала Ливитт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча главы государства Владимира Путина со спецпосланником американского лидера пройдет 2 декабря во второй половине дня.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер отправятся в понедельник в Москву для продолжения переговоров по урегулированию украинского кризиса. -0-

