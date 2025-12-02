Зеленский обратился с просьбой к США

Украинский лидер пояснил, что ожидает сначала реакции российской стороны по итогам визита специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Только после этого, по его мнению, станет возможным определить дальнейшие шаги, включая консультации с европейскими партнерами и решающие переговоры с администрацией США.