Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обратился с просьбой к США

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с французским лидером Эммануэлем Макроном вновь обратился с просьбой о личной встрече к американскому президенту Дональду Трампу.

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с французским лидером Эммануэлем Макроном вновь обратился с просьбой о личной встрече к американскому президенту Дональду Трампу.

По словам Зеленского, переговоры с Трампом необходимы для обсуждения ключевых аспектов урегулирования конфликта, включая территориальные вопросы, послевоенное восстановление и предоставление гарантий безопасности для Украины.

Украинский лидер пояснил, что ожидает сначала реакции российской стороны по итогам визита специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Только после этого, по его мнению, станет возможным определить дальнейшие шаги, включая консультации с европейскими партнерами и решающие переговоры с администрацией США.

Ранее Белый дом рассказал о серьезной доработке плана по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше