«Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой “вороватой хунты”, которая захватила власть в Киеве», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер отметил, что действия украинского руководства напрямую приводят к массовым человеческим потерям на фронте и страданиям народа. Путин уточнил, что кроме националистических батальонов в основном армия ВСУ рабоче-крестьянская и Киеву не жалко простого солдата.
Ранее Владимир Путин констатировал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках ВС РФ. Президент подчеркнул успешность действий объединённой группировки и продвижение на ключевых направлениях фронта.
