Путин назвал гибель солдат ВСУ трагедией, связанной с «вороватой хунтой» в Киеве

Президент России Владимир Путин назвал огромные потери украинских солдат в зоне СВО трагедией, вызванной политикой «вороватой хунты» в Киеве. Об этом он заявил вечером 30 ноября во время посещения одного из пунктов управления Объединённой группировки войск.