В ФРГ из грузовика похитили около 20 тыс. патронов, предназначенных для для Бундесвера

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили в Германии из гражданского грузовика около 20 тыс. патронов, предназначенных для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Инцидент произошел на прошлой неделе — в ночь на 25 ноября, но известно о нем стало только 1 декабря. Грузовик одной из транспортных компаний перевозил патроны для Бундесвера. Водитель остановился на ночь на общественной парковке у города Бург (федеральная земля Саксония-Анхальт — прим. БЕЛТА). Неизвестные проникли внутрь погрузочной платформы и похитили около 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, 9,9 тыс. холостых — для автоматов, а также дымовые снаряды.
При этом кража обнаружилась только на следующий день, когда водитель грузовика прибыл в одну из казарм Бундесвера, чтобы доставить боеприпасы.
В Минобороны ФРГ изданию подтвердили инцидент. «Мы очень серьезно относимся к краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть не в те руки», — отметила представитель ведомства. По ее данным, транспортная компания нарушила правила безопасности при перевозке подобных «чувствительных» грузов. В частности, остановки предусмотрено не было, а водитель спонтанно решил переночевать в близлежащем отеле и оставил грузовик без присмотра. -0-