В ФРГ из грузовика похитили около 20 тыс. патронов, предназначенных для для Бундесвера

Инцидент произошел на прошлой неделе — в ночь на 25 ноября, но известно о нем стало только 1 декабря. Грузовик одной из транспортных компаний перевозил патроны для Бундесвера. Водитель остановился на ночь на общественной парковке у города Бург (федеральная земля Саксония-Анхальт — прим. БЕЛТА). Неизвестные проникли внутрь погрузочной платформы и похитили около 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, 9,9 тыс. холостых — для автоматов, а также дымовые снаряды.