Путин поручил войскам «Севера» создать буферную зону на границе с Украиной

«Вас попросил доложить о ситуации в зоне ответственности группировки “Север”, учитывая задачу создать зону безопасности вдоль государственной границы», — обратился Путин к начальнику Генштаба Валерию Герасимову.
Глава государства уточнил, что особое внимание уделяется обстановке в районе Волчанска. Об освобождении этого города в Харьковской области Герасимов доложил верховному главнокомандующему в тот же день.
Отметим, что под созданием буферной зоны понимается освобождение приграничных районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Ранее Life.ru писал, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российских военных. Владимир Путин заявил, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на ключевых направлениях и продолжают выполнять задачи вдоль всей линии фронта.
